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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 35 يوم من تشكيلها..وزيران جديدان ينضمان ينضمان لحكومة العراق.. ما القصة؟

صدى البلد

صوّت مجلس النواب العراقي على منح ثقته الى بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بالأغلبية المطلقة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت  التي عقدت بحضور 208 نواب.

كما صوّت مجلس النواب خلال جلسته اليوم على منح ثقته الى نزار محمد سعيد وزيراً للبيئة بالأغلبية المطلقة.

يذكر ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نالت يوم الخميس 27 أكتوبر ثقة مجلس النواب العراقي.

وصوّت مجلس النواب وقتها على منح الثقة لفؤاد حسين وزيراً للخارجية، وحيان عبد الغني عبد الزهرة السواد وزيراً للنفط، وطيف سامي محمد الشكرجي وزيرة للمالية، وثابت محمد سعيد رضا العباسي وزيراً للدفاع، وعبد الامير كامل الشمري وزيراً للداخلية، وصالح مهدي مطلب الحسناوي وزيراً للصحة، وخالد بتال نجم عبد الله الجغيفي وزيراً للصناعة والمعادن، وأثير داود سلمان الغريري وزيراً للتجارة.

وكذلك تم التصويت على خالد سلام سعيد شواني وزيراً للعدل، وزياد علي فاضل الرزيج وزيراً للكهرباء، وعباس جبر عبادة العلياوي وزيراً للزراعة، ونعيم عبد ياسر العبودي وزيراً للتعليم، وإبراهيم نامس ياسين موسى الجبوري وزيراً للتربية، ورزاق محيبس عجمي السعداوي وزيراً للنقل، وهيام عبود كاظم الياسري وزيرة للاتصالات، وعون ذياب عبد الله وزيراً للموارد المائية، وأحمد جاسم الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

في الجلسة ايضاً، تم التصويت على ايفان فائق يعكوب جابرو وزيرة للهجرة والمهجرين، وأحمد محمد حسين قاسم المبرقع وزيراً للشباب والرياضة، وأحمد فكاك احمد البدراني وزيراً للثقافة والسياحة والاثار، ومحمد تميم وزيراً للتخطيط.

في حين لم يتم التصويت وقتها على وزارتي البيئة والاعمار والإسكان، ليتم تأجيل التصويت عليهما الى اليوم السبت.

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العراق مجلس النواب العراقي بنكين عبد الله ريكاني وزيرا للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة نزار محمد سعيد وزيرا للبيئة

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