خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 1903 قضايا تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1903) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضية بيع بأزيد من السعر "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت ( 3,600 طن أرز أبيض "عينى") ، (1) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (1,660 طن أرز أبيض "عينى") ، (76) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (506,799 طن أرز شعير "عينى") .. ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (24,240 طن "مكرونة - سكر – مسلى - زيت طعام" - 990 دقيق أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (565) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (10 طن مواد بناء "أسمنت" - 23,100 طن دقيق أبيض "عينى" – 43,840 طن "مكرونة – سكر - ملح - خل - مسلى - صلصة - منظفات - أعلاف - أسمدة" – 9290 عبوة "خل - مقرمشات – أسمدة" –500 قطعة "عدسة – شمبر نظارة" - 7580 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (915) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (8 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى"- 287 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 218 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 402 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (28,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 4 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,640 طن "سكر تموينى – زيت تموينى" – 97880لتر مواد بترولية - 4280 رغيف بلدى مدعم).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (646,499 طن "مستندى – عينى") أبرزها (28,650 طن دقيق بلدى "مستندى" - 4 طن دقيق بلدى "عينى" – 8,640 طن "سكر تموينى – زيت تموينى" ، 24,090 طن دقيق أبيض "عينى"- 5,260 طن أرز أبيض "عينى"، 506,779 طن أرز شعير "عينى" ، 68,080 طن "مكرونة – زيت طعام - سكر – ملح – خل - مسلى – صلصة – منظفات - أعلاف – أسمدة" ، 97880 لتر مواد بترولية - 4280 رغيف بلدى مدعم - 9290 عبوة "خل – مقرمشات - أسمدة" – 500 قطعة "عدسة – شمبر نظارة" - 7580 عبوة سجائر - 10 طن "مواد بناء") .

كان أبرزها ضبط (مالك مخبز بلدى بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (26,2 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها (22,03 طن "سكر حر – زيت طعام -مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (8,84 طن "سكر حر – خل طعام") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (7 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (6,1 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (5 طن سكر تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المعلن مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" - بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (15 طن منظفات صناعية) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (50000 لتر مواد بترولية "بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر المعلن مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (76) قضية بمضبوطات بلغت (506,799 طن "أرز شعير") وتم ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (2,5 طن "كبدة – مصنعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (28) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10680 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.