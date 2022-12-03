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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢ من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الادارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وانفوجراف،  الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.

 

ويأتي هذا الاصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.


وتعتبر المكتبة القومية الزراعية صرح مصرى عظيم وأكبر مكتبة متخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال الزراعة والعلوم ذات الصلة، كما تعد تجميع للإنتاج الفكرى فى علوم الزراعة المختلفة والعلوم ذات الصلة وتنظيمه ثم إتاحته لمجتمع البحث الزراعى والمهتمين بالزراعة للإطلاع والدراسة.

ووفقا للانفوجراف تتمثل خدمات وأنشطة المكتبة القومية الزراعية، في الآتي: تقدم خدمات البحث في أكثر من 15 ألف رسالة وأطروحة علمية، كما تضم المكتبة أكثر من 17 ألف كتاب متخصص في العلوم الزراعية المختلفة، كذلك تضم  مجموعة سمعية وبصرية متكاملة في العلوم الزراعية،.كما تضم المكتبة ايضا أكثر من 13 ألف دورية الكترونية و1000 دورية مطبوعة. 


كما تضم المكتبة أكثر من 5000 مرجع يشمل دوائر المعارف المختلفة من القواميس والتقارير والتقاويم والنشرات والخرائط، فضلا عن مجموعة قيمة وتاريخية من الكتب والمراجع النادرة الأصلية والمستنسخات والوثائق والأعمال الفنية فى مجال الزراعة والعلوم المرتبطه بها.


وتقدم المكتبة، خدمات النشر الالكتروني الدولي للأبحاث العلمية، فضلا عن خدمة التسجيل على بنك المعرفة المصري وانشاء حسابات للباحثين يتم تجديدها كل 3 شهور، كذلك خدمة توفير المصادر  والوثائق للباحثين من داخل مصر وخارجها، اضافة الى خدمة البحث فى قواعد البيانات الإلكترونية للابحاث العلمية العالمية، كذلك إتاحة خدمات الإنترنت للباحثين للوقوف على أحدث المعلومات والتقارير.


وتشمل الخدمات التي تقدمها المكتبة ايضا، خدمة إيداع رسائل الماجيستير والدكتوراه، كذلك خدمة فحص الأقتباس لأبحاث الترقي والرسائل العلمية، فضلا عن انها توفر أماكن  وقاعات مختلفة للدراسة والإطلاع، كما تعقد الندوات الزراعية العلمية المتخصصة، وتنظم البرامج التدريبية فى مجالات تطبيقات الكمبيوتر وعلوم المكتبات وكذلك اللغة الإنجليزية.

ويمكن الحصول على الخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين من خلال موقعها على شبكة الإنترنت:
www. nile.enal.sci.eg

أو زيارة المكتبة في: 7 شارع نادي الصيد – الدقي الجيزة
أو عبر الرقم: 023351313 أو 023606460


يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.

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الزراعة وزارة الزراعة المكتبة القومية المكتبة القومية الزراعية المصرية مركز المعلومات الصوتية

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