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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلى لقاء آخر يا عزيزي.. خالد الكمار يودع صديقه الموسيقى يوسف العدل

خالد الكمار
خالد الكمار

نشر الموسيقار خالد الكمار تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة الموسيقى يوسف العدل. 

وقال خالد الكمار : "الموسيقى و المؤلف الصديق يوسف العدل في ذمة الله في عز شبابه. أنه حقا يوم حزين.. كان دايما يبادر بالسلام والمباركة و المساندة في اي موقف.. إلى لقاء آخر يا عزيزي". 

خالد الكمار 

وكان اخر أعمال خالد الكمار فى الدراما من خلال مسلسل “الاختيار 3” والذى عرض فى رمضان الماضى وقال عنه :"أنه عندما تحدث إليه بيتر ميمي مخرج العمل، وشرح له كواليس المسلسل شعر بعظم المسئولية، معلقا «اترعبت جدا، حسيت إن دي مسئولية كبيرة».

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وأضاف خالد الكمار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “lite show”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، إنه رد على طلب المخرج بيتر ميمي، قائلا «إنت متأكد إنك عايزني انا اللى اعمل كده».

وتابع خالد الكمار مؤلف موسيقي مسلسل "الاختيار 3"، "قالي متقلقش إحنا معانا وقت نجرب، ونعمل كل حاجة، وبدأنا نتكلم إننا عايزين الموسيقى مصرية جدًا، وأن تكون بها طابع عسكري دون أن تفقد الطابع الإنساني والشاعري"، لافتًا إلى أن المطلوب موسيقى تعطي إحساسا بالحسم والجدية.

يشار إلى أن مسلسل «الاختيار 3» بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، صبري فواز، محمد رياض، خالد الصاوي، عبدالعزيز مخيون، إيمان العاصي، هيدي كرم، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

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