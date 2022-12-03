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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

هولندا
هولندا

يلتقي منتخب هولندا الأول لكرة القدم مع نظيره الأمريكي، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم (قطر 2022).

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ويحلم منتخب هولندا بقيادة مديره الفني لويس فان خال، بالفوز على منتخب أمريكا في مباراة اليوم، ومواصلة التقدم في البطولة.

واعترف لويس فان، في المؤتمر الصحفي لمواجهة ثمن النهائي، بقوة منتخب أمريكا “فنيا وبدنيا”، لكنه شدد على قدرة الطواحين في تجاوز هذه العقبة والمرور لربع النهائي.

كان منتخب هولندا تأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين على السنغال وقطر، وتعادل مع الإكوادور.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب أمريكا الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي بشق الأنفس، في تعطيل طواحين هولندا بتحقيق الفوز، والصعود لربع النهائي.

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وحجز منتخب أمريكا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ 7 نقاط.

ويلتقي متصدر أول كل مجموعة مع الوصيف، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة هولندا ضد أمريكا فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم


يلتقى منتخب هولندا ضد أمريكا عند الرابعة عصراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب ، الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب أفريقيا والأردن ، السادسة مساء بتوقيت مطة المكرمة- السعودية البحرين وقطر والكويت ، السابعة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- دبى وأبوظبى

 القنوات الناقلة المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، في قطر اليوم السبت 3 ديسمبر 2022:

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا  كأس العالم قطر 2022:


تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sports، هي الناقل الرسمي بقنواتها المفتوحة والمشفرة لمباريات كأس العالم 2022، والتى يوجد إلى جانب ذلك عدد كبير من القنوات المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم وهي:

IRIB TV 3 HD Iran .
Ictimai TV HD Azerbaijan.
RTSH Albania.
ERT Greece.
SNRT TNT maroc .
TPA Angola-
Match TV Russia .
DAS Erste Germany.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس عدم نقل مباراة أمريكا وهولندا والأرجنتين وأستراليا في افتتاح دور الـ 16 لبطولة كأس العالم الذي ينطلق اليوم السبت على القناة المفتوحة .

ويواجه المنتخب الأمريكي نظيره الهولندي في تمام الساعة الخامسة مساءًا فيما تلعب الأرجنتين مع أستراليا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

ولم تدرج مجموعة قنوات بي إن سبورتس المباراتين في جدول البث للقناة المفتوحة حيث أذاعت القناة القطرية حتى الأن 16 مباراة من أصل 22 أعنلت عن إذاعتها مجاناً.

ولكن قنوات مفتوحة أخرى عبر ثلاثة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:

القمر: استرا 4 شرق

القناة: RZR
التردد: 12736
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:5000

القمر: يوتلسات 9 شرقاً

القناة: tvt
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500

القمر: تركسات 42 شرقاً

القناة: trt1
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:30000

منتخب هولندا كأس العالم قطر 2022 منتخب أمريكا السنغال وقطر موعد مباراة هولندا ضد أمريكا القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا

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