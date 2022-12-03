وجه رونالدو إليه الشتائم بعد الهزيمة من كوريا الجنوبية .. من هذا الشخص ؟ | فيديو

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "من الشخص الذي وجه رونالدو إليه الشتائم ؟ .. هل مدربه ؟".

وتابع التقرير أنه غادر الملعب غاضبا متلفظا بكلمات نابية، كريستيانو رونالدو بدا وكأنه يتوعد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس عندما قرر استبداله في الدقيقة ٦٥ من مباراة انتهت بتأهيل الفريقين إلى دور ١٦ من كأس العالم بعد الهزيمة المثيرة للبرتغال أمام كوريا الجنوبية.

واضاف التقرير أن نجم مانشستر يونايتد الفائز بالكرة الذهبية ٥ مرات نفي تحديه لمدربه وأوضح أن ما تفوه به كان لأحد لاعبي الفريق الآسيوي الذي كان عدائيا وطلب منه المغادرة بسرعة.