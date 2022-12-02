أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية 2-1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الجمعة.



وكتب رونالدو عبر حسابه علي فيسبوك" اول هدفين تم تحقيقهما تصنيف مجموعتنا وقيادتها هناك الكثير فى المستقبل هيا البرتغال".



نجح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق فوز ثمني على منتخب البرتغال 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم “قطر 2022.



وبهذا الانتصار رفع المنتخب الكوري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليحسم التأهل خلف المتصدر البرتغال صاحب ال6 نقاط.

