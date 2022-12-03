السفير حسام عيسى : مصر تحترم إرادة الشعب السوداني وتتطلع لإنجاز اتفاق شامل

خلال استقباله المبعوثين البريطانى والنرويجى للسودان وجنوب السودان..

استقبل السفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، كُلّاً من روبرت فيرويزر المبعوث البريطانى للسودان وجنوب السودان، وجون أنطون جونسون المبعوث النرويجى للسودان وجنوب السودان، وكذلك السفير جايلز ليفر السفير البريطانى فى الخرطوم.

وأكّد السفير مساعد وزير الخارجية للمسئولين الغربيين على موقف مصر الداعم للسودان، ووقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، واحترامها لإرادة الشعب السودانى، بالإضافة إلى تطلعها إلى أن تُسفر الجهود الدولية عن أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء بين مختلف المكونات السودانية، والوصول إلى إتفاق شامل وجامع للأخوة السودانيين.

كما استعرض السفير حسام عيسى أوجه دعم مصر المتواصل لجنوب السودان، والذى يعود إلى ما قبل الاستقلال، مستعرضاً أهم أوجه الدعم المصرى لجنوب السودان.

من جانبهما، أكد المبعوثان البريطانى والنرويجى على أهمية الدور المصرى دولياً وإقليمياً، خاصةُ فيما يرتبط بالسودان وجنوب السودان، مُشددين على وجود إهتمامات مُشتركة مع مصر إزاء إعادة الاستقرار إلى السودان وجنوب السودان، ومُشيرين إلى حرصهما الدائم على التعرُّف على الرؤية المصرية إزاء الأوضاع فى السودان وجنوب السودان من خلال لقاءاتهما الدورية مع سفرائنا فى أوسلو ولندن والخرطوم وجوبا وأديس ابابا، وفى القاهرة كلما سنحت الفرصة.