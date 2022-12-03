فريق عمل مسلسل "بنون" ينتهي من التصوير الأثنين المقبل

يستعد الفنان هاني عادل، للانتهاء من تصوير مسلسل بنون الأثنين المقبل، بصحبة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة بسنت شوقي ومحمود حجازي.

وصرح المنتج مصطفى يوري، أن مسلسل بنون يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية، محمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

وأكد مصطفى أن قصة العمل تدور أحداثها في إطار جريمة تشويقي، ومكون من 6 حلقات كل حلقة مكون من 30 دقيقة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

حفلات هاني عادل





ويحيى الفنان هانى عادل، حفلا غنائيا يوم 8 ديسمبر من الشهر المقبل بساقية الصاوى، ويحل الفنان هانى الدقا والشاعر عمرو حسن ضيوفا على الحفل.