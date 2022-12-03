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مراسلة "القاهرة الإخبارية": التعاون العسكري والتجاري يتصدر مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني

صدى البلد

قالت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مباحثات ثنائية حول عدد من الملفات.

وأوضحت "آية"، خلال رسالة على الهواء مباشرة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية، اليوم السبت، أن المباحثات شملت أيضًا العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك من الجانبين، ومنها القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى التنسيق المستمر بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين، متوقعةً أن يكون للملف العسكري موقع على طاولة مباحثات الزعيمين.

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمَان، إلى سعي الأردن لتوسيع التبادل التجاري مع الدول المجاورة وعلى رأسها مصر، مؤكدة سعي البلدين لتطوير العلاقات بينهما لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

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