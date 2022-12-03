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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك في عزاء والدة زوجة وزير المالية .. شاهد

عزاء والدة زوجة وزير
عزاء والدة زوجة وزير المالية الدكتور محمد معيط

حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، علي حضور عزاء والدة زوجة وزير المالية الدكتور محمد معيط، داخل مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، واجب العزاء للدكتور محمد معيط وزير المالية.

كما حضر العزاء كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والإعلامي مصطفي بكري، والإعلامي عمرو الليثي.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية، وفاة والدة زوجة الدكتور محمد معيط، وزير المالية.  

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها " انتقلت إلي رحمة الله تعالي والدة زوجة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تغمدها الله بواسع رحمته وعظيم مغفرته وألهم أسرتها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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عزاء والدة زوجة وزير المالية الدكتور محمد معيط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مختار جمعة وزير الأوقاف بمدينة نصر نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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