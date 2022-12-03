عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في اليوم الثالث

منتخب مصر يحصد برونزية بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب في أسوان

منتخب مصر
منتخب مصر

تواصلت منافسات بطولة إفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، والتي تستضيفها مدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.


وأسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز اللاعب الجزائري محمد إملال بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق المرحلة الثانية، وتوج مواطنه جواد نهاري بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحرز لاعب منتخب مصر مهاب عزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية للسباق. 


وتصدر اللاعب الجزائري محمد إملال الترتيب العام للاعبين بعد فوزه بطواف المرحلة الثانية من البطولة، واحتل منتخب الجزائر صدارة الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بالمرحلة الثانية من الطواف. 


من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون المشاركون في البطولة تؤهلهم للمنافسة بقوة على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.


وأشاد عزام بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر للشباب في البطولة حتى الآن، موضحا أن البطولة الحالية تعد خطوة على طريق إعداد جيل جديد من اللاعبين وصقل خبراتهم للاعتماد عليهم في كافة البطولات التي سيشارك بها منتخب الدراجات المصري خلال الفترة المقبلة.

وزير الشباب والرياضة منتخب مصر وزير الشباب الاتحاد الافريقي أشرف صبحي بطولة افريقيا مدينة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

القوات المسلحة تتابع واقعة مستشفى قويسنا المركزى وتؤكد على احترامها لسيادة القانون

مفاجأة في قضية ممرضات قويسنا.. شقيقة المعتدي طبيبة بالمستشفي والوزير يطالب بالتحقيق

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الجامعة البريطانية تعرض فيلمًا تسجيليًا عن السير مجدي يعقوب خلال تنصيبه رئيسًا شرفيًا|صور

3 زيجات في فرح واحد.. أغرب حفل زفاف بمصر| شاهد

بشرى سارة .. التموين : انخفاض أسعار الذهب قريبًا

2.45 مليون حضروا مباريات الدور الأول بـ كأس العالم 2022

حزم دون عنف ولين بلا ضعف .. شروط يجب توافرها في المعلم بالمدارس

بعد مصر .. ملك الأردن يصل الجزائر والرئيس تبون يستقبله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل الأتوبيس.. عائلة هندية تحجز مقاعد طائرة بالكامل لحضور حفل زفاف

كارثة| براند شهير من مستحضرات التجميل يحتوي على رصاص يسبب الوفاة

خلي بالك.. أعراض ضعف السمع

احذر.. أعراض المرحلة الرابعة من السرطان

فيديو

تفوق على جوهرة وصافيناز.. شاهد| طفل يرقص على أغنية “هوا إنت مين”

حققت 108 آلاف مشاهدة.. آية عبدالله تطرح أغنية تريند اليوم| فيديو

ضربوا العاملات.. وصول وزير الصحة لقويسنا ومفاجأة عن الممرضة الحامل| تغطية خاصة

هل تعاطي الحقن ممنوع في الصيدليات؟.. التفاصيل كاملة في تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ