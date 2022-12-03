منتخب مصر يحصد برونزية بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب في أسوان

في اليوم الثالث

تواصلت منافسات بطولة إفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، والتي تستضيفها مدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.



وأسفرت نتائج اليوم الثالث للبطولة عن فوز اللاعب الجزائري محمد إملال بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق المرحلة الثانية، وتوج مواطنه جواد نهاري بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحرز لاعب منتخب مصر مهاب عزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية للسباق.



وتصدر اللاعب الجزائري محمد إملال الترتيب العام للاعبين بعد فوزه بطواف المرحلة الثانية من البطولة، واحتل منتخب الجزائر صدارة الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بالمرحلة الثانية من الطواف.



من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبون المشاركون في البطولة تؤهلهم للمنافسة بقوة على المستوى الدولي خلال الفترة المقبلة.



وأشاد عزام بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر للشباب في البطولة حتى الآن، موضحا أن البطولة الحالية تعد خطوة على طريق إعداد جيل جديد من اللاعبين وصقل خبراتهم للاعتماد عليهم في كافة البطولات التي سيشارك بها منتخب الدراجات المصري خلال الفترة المقبلة.