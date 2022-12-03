الأرجنتين أم أستراليا.. موعد مباراة هولندا القادمة في كأس العالم

نجح منتخب هولندا في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعدما فاز على نظيره أمريكا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16.

وينتظر منتخب هولندا الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، في دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وأستراليا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

موعد مباراة هولندا القادمة في ربع نهائي كأس العالم

يواجه منتخب هولندا الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، في دور ربع نهائي كأس العالم، يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر من الشهر الجاري.