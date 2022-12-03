التموين توجه نصيحة للمقبلين على شراء الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه لعيار 21، مشددًا على أهمية التروي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية؛ لأن أسعار الذهب تشهد تذبذبًا عبر قفزات مرتفعة جدًا، وأيضا تراجعًا ولا تشهد حالة استقرار.

وتوقع "فرج"، خلال تصريحات تلفزيونية، عودة الاستقرار إلى سوق الذهب على المدى القريب؛ بعد تراجع الأسعار، والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر الذهب، بسبب الطلب الزائد على المعدن الأصفر تحت ضغط مخاوف التضخم.

وتابع: "من الممكن أن تنخفض أسعار الذهب مرة أخرى، معقبًا: “الذهب ياما زاد قبل كده ورجع انخفض تاني”، ونصح بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية، قائلًا: "ننصح المواطنين بالتريث قليلًا في شراء الذهب حاليًا".

ونوه بأن أسعار الذهب ارتفعت 55 دولار عالميًا، معقبًا: "أسعار الذهب حاليًا تاريخية، ولأول مرة يتم تسجيلها في مصر، حيث أننا لأول مرة نسجل هذه الأسعار"، مؤكدًا أنه لا يوجد استيراد للذهب من الخارج، معقبًا: "الذهب الموجود حاليًا للعرض والطلب".

وأشار مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على الأسعار، وتؤثر على نسبة الشراء، حيث أنه يوجد إقبالا كبيرا على السبائك الذهبية للاستثمار فيها.