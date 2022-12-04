خبير اقتصادي: 30% ارتفاع طلب المصريين على شراء السبائك الذهبية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العلاقة بين سعر الذهب والدولار عكسية، وداخل مصر سعر الذهب يتحدد على العرض والطلب سعر الجنيه أمام الدولار.

وأشار الدكتور عبد المنعم سعيد، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عملية التجارة والتداول داخل الأسواق المصرية تشهد تخبط.

سعر الدولار

وأشار سعيد إلى أن هناك 30% ارتفاع على طلب السبائك الذهبية، موضحا أن المصريين وجدوا في الذهب طريقة للحفاظ على أموالهم مع انخفاض قيمة الجنيه وهناك توجه للتجار للزيادة في تسعير الذهب.

وتابع: "نعاني من تخبط كبير جدا في أسعار الذهب في مصر والأسبوع الماضي شهد ارتفاع في سعر الدولار، ولو سبنا السوق الحالي بالشكل الطبيعي المفروض يتراجع سعر الذهب بأرقام جيدة".