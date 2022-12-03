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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| تطور مفاجئ بشأن الحالة الصحية لـ بيليه.. وهولندا تصطدم بالأرجنتين في المونديال

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

تطور مفاجئ.. تفاصيل الحالة الصحية للأسطورة البرازيلية بيليه

كشفت تقارير صحفية، تطورات مفاجئة بشأن تفاصيل الحالة الصحية، للأسطورة البرازيلية بيليه.

بانتصار صعب على أستراليا.. الأرجنتين تواجه هولندا في ربع نهائي كأس العالم

تأهل منتخب الأرجنتين لربع نهائي بطولة أس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره الصعب على أستراليا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد أحمد بن علي، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

هاري كين يتحدث عن غياب محمد صلاح عن كأس العالم

أكد هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، أنه يفتقد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022.

دومفريس أفضل لاعب في مباراة هولندا وأمريكا بكأس العالم

توج دومفريس، نجم منتخب هولندا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة أمريكا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أسطورة.. ليونيل ميسي يُشارك في مباراته الـ 1000

تواجد ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مباراتهم أمام أستراليا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هولندا تهزم أمريكا 3-1 وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

اكتسح منتخب هولندا، نظيره أمريكا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال.

صوت لـ محمد صلاح.. ميرور تكشف عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام

كشفت صحيفة “ ميرور” البريطانية، اليوم السبت، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا 2022.

3 أرقام تاريخية لـ ميسي مع الأرجنتين

واصل الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية.

الأرجنتين بيليه صلاح هولندا كأس العالم كأس العالم 2022

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