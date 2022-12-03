أخبار الرياضة| تطور مفاجئ بشأن الحالة الصحية لـ بيليه.. وهولندا تصطدم بالأرجنتين في المونديال

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية، تطورات مفاجئة بشأن تفاصيل الحالة الصحية، للأسطورة البرازيلية بيليه.

تأهل منتخب الأرجنتين لربع نهائي بطولة أس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره الصعب على أستراليا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد أحمد بن علي، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

أكد هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، أنه يفتقد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022.

توج دومفريس، نجم منتخب هولندا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة أمريكا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تواجد ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لمنتخب الأرجنتين في مباراتهم أمام أستراليا، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

اكتسح منتخب هولندا، نظيره أمريكا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، ليحسم تأهله إلى دور ربع نهائي المونديال.

كشفت صحيفة “ ميرور” البريطانية، اليوم السبت، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا 2022.

واصل الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كتابة التاريخ في مسيرته الكروية.