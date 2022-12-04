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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حسام موافي: رائحة تدميس الفول تؤدي إلى تكسير الحديد في الدم

د. حسام موافي
د. حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ كلية طب جامعة القاهره وأخصائي حالات حرجة؛ إن كرات الدم الحمراء كل كرة تحتاج لطاقة و85% من طاقتها من تكسير الجلوكوز ب 15% من طاقتها عند اللزوم اي في حاله احتياج الجسم لاكسجين عالي لان ال 15% لهم انزيم معين.

أضاف حسام موافي خلال لقاءه في برنامج باب الخلق مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار الفضائية؛ أن جسم الإنسان في حالات قليلة  يحتاج الى  ال 100‪% من طاقة الكرات الحمراء مثل المرضى الذين لديهم أنيميا الفول فعند تناول الفول أوالفاصوليا أواللوبيا أوالبندق او أدوية مثل الأسبرين والسلفة وأدوية الغدة.

أوضح أستاذ كلية طب جامعة القاهره؛ أن أحد أقربائه استعانت به لعلاج ابنها فأخذه المستشفى وتم عمل نقل دم للطفل ثم تبع حالته فوجد الهيموجلوبين 4 فسالها ان كانت اطعمته فول او لا فقالت له لن تطعمه فول لكنها تقوم بتدميس الفول في المنزل؛ مشيرا إلى أنه ذهب للدكتور صفوت شكري متخصص الأطفال فقال له رائحة تدميس الفول تؤدي إلى تكسير الحديد في الدم.

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