عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: استقرار أسعار 26 سلعة.. ولدينا 400 ألف طن فائض سنوي للأرز

صدى البلد

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، وجود استقرار في أسعار 26 سلعة تموينية.

وأوضح عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أنه يوجد فائض من إنتاج الأرز حوالى 400 ألف طن سنويا.

السلع التموينية

وتابع:"  72 مليون مواطن يستفيدون من  منظومة الخبز، و64 مليونا يستفيدون من  السلع التموينية، لافتا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط السوق.

وأكد مساعد أول وزير التموين أن السلع متوفرة في المنافذ ولم تتحرك داخل المنظومة التموينية، أما خارجها؛ فنجد زيادات غير مبررة، وأخرى مبررة. 

السلع التموينية وزير التموين منظومة الخبز إبراهيم عشماوي التموين سوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

مات مشنوق.. وفاة غامضة لـ عريس في شقة زوجية بطنطا واتهام صريح لخطيبته

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

السفير الأردني بالقاهرة: العلاقات مع مصر نموذج نعتز به في المنطقة

عمليات ردع الناتو| شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات F-15 في بولندا

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاروق الباز عن دوران الحيوانات: أمر طبيعي.. «بلاش نعمل من الحبة قبة»|فيديو

محكوم عليه بالإعدام.. تعليق صادم من عمرو أديب في واقعة مستشفى قويسنا

مصر والأردن .. سر تعلق وحب الملك عبدالله الثاني لأم الدنيا وقيادتها السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فوائد تناول ثمرة من الافوكادو يوميا .. تعرف عليها

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الأمريكية | إيه السبب ؟

فيديو

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ