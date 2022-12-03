التموين: استقرار أسعار 26 سلعة.. ولدينا 400 ألف طن فائض سنوي للأرز

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، وجود استقرار في أسعار 26 سلعة تموينية.

وأوضح عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”، أنه يوجد فائض من إنتاج الأرز حوالى 400 ألف طن سنويا.

وتابع:" 72 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز، و64 مليونا يستفيدون من السلع التموينية، لافتا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط السوق.

وأكد مساعد أول وزير التموين أن السلع متوفرة في المنافذ ولم تتحرك داخل المنظومة التموينية، أما خارجها؛ فنجد زيادات غير مبررة، وأخرى مبررة.