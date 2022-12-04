جاكي شان وسبايك لي في ندوات بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مجموعة من الجلسات الحوارية المباشرة التي ستصاحب المهرجان لهذا لعام في مدينة جدة بالسعودية.

ويستضيف المهرجان العديد من النجوم، ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية المثرية المباشرة، التي ستقام خلال الدورة الثانية من المهرجان، حيث ستحفى الجلسات بالمخرجين والممثلات والممثلين اللامعين المشهود لهم بالتألق، وصانعي الأفلام العالميين، ومن المتوقع أن تحظى جلسات الممثل الكبير جاكي شان، ومخرج فيلم "الشقراء" أندرو دومينيك والجلسة المعلن عنها مسبقاً لمخرج فيلم "العظام وكل شيء" لوكا جوادانيينو، باهتمام المتابعين للجوائز العالمية لهذا العام.

وكشف الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي عن استضافة سلسلة الجلسات الحوارية، قائلاً: "يسعدنا استضافة عدداً من الأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما العالمية والعربية والبوليودية، تقديرًا لإسهاماتهم في مجال صناعة الأفلام، كما نفتخر باستضافتهم في الجلسات الحوارية للاستماع إلى تجاربهم الناجحة وتطلعاتهم المستقبلية، ونتطلع للترحيب بهم في مدينة جدة".

ويشمل برنامج الجلسات الحوارية كلاً من: الفائزين بجوائز الأوسكار سبايك لي وجاكي شان والمرشحين لجائزة الأوسكار ولوكا جوادانيينو والممثلين الأسطوريين ونيللي كريم ورانبير كابور وهريثيك روشان، والمخرجين العالميين جوريندر شادا، أندرو دومينيك، فاتح أكين، عادل العربي وبلال فلاح، كوثر بن هنية، ميشال أوسيلوت، وجاسبر نوي.

جدير بالذكر أنه تم انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم امس الاول من سبتمبير، ويستمر حتى 10 من الشهر ذاتة، وسيقدم 131 فيلمًا روائيًا قصيرًا من 61 دولة بـ 41 لغة وذلك لصناع السينما من الأصوات الصاعدة والمخضرمة.