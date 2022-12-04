بعد تعليمهن ركوب الموتوسيكل.. تجهيز النساء في السودان لرصد مخلفات المرور

في سابقة داخل السودان، دشنت دائرة مرور ولاية الخرطوم دورة قيادة الموتسيكلات للعنصر النسائي بميدان ساحة الحرية برعاية مدير الدائرة اللواء شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن الدورة جاءت في إطار اهتمام دائرة مرور ولاية الخرطوم بتأهيل ورفع كفاءة منسوبيها من العناصر النسائية، ولإحداث نقلة نوعية بخلق جيل جديد من العاملين في المرور يكونون من النساء.

ووفقا لبيان الولاية، فإن الدورة استهدفت 45 دارسة من العنصر النسائي من رتبة الرقيب شرطة فما دون.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) إن الدورة تزامنت مع احتفالات المرور بأعياد الشرطة السودانية والعربية بغرض تعزيز دور المرأة في العمل المروري.