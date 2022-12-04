شعبة الذهب: التذبذب في الأسعار يؤثر على التجار بشكل سلبي.. فيديو

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية؛ إن التذبذب في أسعار الذهب يؤثر على التجار بشكل سلبي، والتقارير الأخيرة الخاصة بالأسواق الأمريكية ونسبة التضخم جعلت الذهب يفضل في البورصة العالمية الى 1800.

أضاف هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن العوامل التي تؤثر في السوق المحلي أهمها زيادة الطلب على الذهب بشكل غير طبيعي وذلك بسبب جعل الذهب لأنه وعاء إدخاري كملاذ امن في الإستثمارات.

الطلب على الذهب

أوضح رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية؛ أن تشارك في فكر الإستثمارات في الذهب الشركات والأشخاص للحصول على الدولارات أو للحصول على سلع أخرى، مضيفا أن زيادة الطلب على الذهب مع عدم الاستيراد أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى هذا الحد.