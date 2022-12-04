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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

استمر الدولار في نزيف الخسائر على المستوى العالمي، إذ تراجع بقوة إلى نقطة متدنية لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي، وفقا  لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وشهدت العملة الخضراء تراجعا قويا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 104.440 بعد 104.51 أمس، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

عقود مؤشر الدولار

ووصلت عقود مؤشر الدولار 104.440 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.805 ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 104.325 نقطة، وذلك بتراجع قيمته 0.24 دولار وبنسبة 0.24%.

وهبط مؤشر الدولار بقوة متأثرا بتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وكان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بقيمة إجمالية 375 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا لليوم الثالث مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه  اليوم الاحد 4-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم الأحد في معظم البنوك العاملة في مصر، إذ توقفت موجة الزيادة الكبيرة بقوة الأسبوع المنقضى واستقر بالأمس عند مستويات 24.60  جنيه للدولار الواحد.

مؤشر ‎الجنيه المصري 

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

واستقر الأخضر بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجل أمام الجنيه مستويات 24.60 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الملايين يوميا بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.53 جنيه للشراء و24.60 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الورقة الأمريكية محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.61 في بنك قناة السويس.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الملايين وخاصة التجار والمستوردين، بسعر الدولار بيع وشراء يوميا وكذلك رجال الأعمال،  إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.51 جنيه للشراء و”24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.51 جنيه للشراء، “24.56 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.51 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.56 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح “24.51 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر “24.61 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.51 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.56 جنيه للبيع.

الدولار 

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.61 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.55 جنيه للشراء 24.61 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.53 جنيه للشراء، 24.60 جنيه للبيع.

الدولار
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