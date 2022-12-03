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رئيس التحرير
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الدولار بكام ومفاجأة في أسعار الذهب.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب اليوم السبت 3-12-2022 ، وأسعار الدولار والعملات .

 

  • وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد أبرزها، حيث سجل سعر  جرام الذهب عيار 24  : 1,829 جنيها.
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ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في سعر عيار 21| فيديو

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  • وسجّل جرام الذهب عيار 21: 1580 جنيها للبيع و 1,600 جنيها للشراء. 
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  • وسجل سعر الجرام  عيار 18 : 1,371 جنيها
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  • وسجل  سعر الجرام عيار 14 : 1,067 جنيها
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  • بينما بلغ سعر الجنيه الذهب  عيار 24 : 12,800 جنيها
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  • و بلغ سعر الأوقية عيار 24 : 1,797 دولارا .

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 24.62 جنيه للبيع، و24.54 جنيه للشراء.

بهيرة وليد اسعار الذهب أسعار الدولار والعملات سعر جرام الذهب عيار 24 الذهب

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