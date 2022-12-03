الدولار بكام ومفاجأة في أسعار الذهب.. تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب اليوم السبت 3-12-2022 ، وأسعار الدولار والعملات .

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد أبرزها، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 1,829 جنيها.



وسجّل جرام الذهب عيار 21: 1580 جنيها للبيع و 1,600 جنيها للشراء.



وسجل سعر الجرام عيار 18 : 1,371 جنيها



وسجل سعر الجرام عيار 14 : 1,067 جنيها



بينما بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 : 12,800 جنيها



و بلغ سعر الأوقية عيار 24 : 1,797 دولارا .

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.62 جنيه للبيع، و24.54 جنيه للشراء.