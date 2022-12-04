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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان كيكس موديل 2022 في الكويت | صور

صدى البلد

تنتمي السيارة نيسان كيكس موديل 2022 لفئة سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميمها الشبابي، بالإضافة لمجموعة من أقوى التجهيزات وأنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة لأنظمة صعود المرتفعات والملاحة. 

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نيسان كيكس موديل 2022

نيسان كيكس موديل 2022

جاءت السيارة نيسان كيكس موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 103 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 118 نيوتن/متر، بنظام الجر الأمامي للعجلات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

نيسان كيكس موديل 2022

تتسارع نيسان كيكس موديل 2022 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في خلال مدة زمنية تصل الى 11.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 160 كيلومتر في الساعة.

 

السيارة نيسان كيكس موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4295 مم للطول، و 1960 مم للعرض الكلي، و 1590 مم للارتفاع الكلي، بينما بلغ قياس قاعدة العجلات 2620 مم، وبلغت مساحة الحقيبة الخلفية نحو 432 لتر.

نيسان كيكس موديل 2022

كما تأتي نيسان كيكس موديل 2022 بمصابيح ضباب أمامية، فيما  جاءت المصابيح الأساسية تعمل بتقنية الـLED بالكامل، وفي الخلف حصلت السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الـLED بالكامل مع وجود مساحات زجاجية كبيرة في الخلف، كما تتوفر بحساسات خلفية في الصدام الخلفي مع كاميرا خلفية ومخرجين لعادم السيارة.

نيسان كيكس موديل 2022

أسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2022:

نيسان كيكس موديل 2022 فئة S بسعر 5,499 دينار

نيسان كيكس موديل 2022 فئة SV بسعر 5,599 دينار

نيسان كيكس موديل 2022 فئة  SL بسعر 5,899 دينار

نيسان كيكس موديل 2022 فئة SL PLUS NIM بسعر 6,799 دينار

نيسان كيكس موديل 2022 نيسان كيكس نيسان كيكس الكروس اوفر الرياضية الكويت

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