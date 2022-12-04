زينة تشارك جمهورها بـإطلالة جديدة لها

نشرت الفنانة زينة ، عدة صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت زينة “ هناك نظرة تختلط بالحياة ، صوت يلخص الجميع ”.

وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بينها وبين محمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبى.