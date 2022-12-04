عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تشارك جمهورها بـإطلالة جديدة لها

الفنانة زينة
الفنانة زينة

نشرت الفنانة زينة ، عدة صور من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلقت زينة “ هناك نظرة تختلط بالحياة ، صوت يلخص الجميع ”. 

 

وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بينها وبين محمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبى.

محمد رمضان احمد داش الفنانة زينة هالة صدقي إيمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

ترشيحاتنا

مفعولها كالسحر .. سجدة تقضي الحوائج وتحقق المطالب المستحيلة

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-12-2022

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تقرير: روسيا تخطط لهجمات إلكترونية وصاروخية على أوكرانيا

غضب من ملابسها الملفتة.. ملكة جمال كرواتيا ترد على تداول صورها بكأس العالم

مرتضى منصور: أسامة نبيه باق في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ