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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن أصبحت أكثر الأنباء تداولا خاصة بعد تذبذبها خلال الأشهر القليلة الماضية ما بين ارتفاعات وانخفاضات بسبب نقص الأعلاف ، وعدم توافرها،  وذلك على الرغم من الإفراجات المستمرة التى تقوم بها وزارة الزراعة .

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن الفترة الماضية شهدت بيع أمهات الدواجن وهذا أمر خطير للغاية، لأنه سيؤثر على قطاع الدواجن، والثروة الداجنة في مصر على الأشهر المقبلة.

 

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ارتفاع أسعار الأعلاف

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل مبالغ فيه مما يهدد صناعة الدواجن بشكل عام .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلي أن قلة الافراجات عن الأعلاف المحتجزة هى السبب الرئيسي فى خلق سوق سودا من الأعلاف، وبالتالى ارتفاع أسعار الأعلاف ، حيث وصل سعر طن الفول الصويا إلى 33 ألف جنيه ، والذرة إلى 11 ألف جنيه .

وكشف الدكتور ثروت عن حل أزمة الأعلاف،  حيث أن الإفراج عن العلف بنسبة 100% يؤدي إلى انخفاض سعر طن العلف لـ10 و11 ألف جنيه ، لأن  الأعلاف لها تأثير مباشر على التكلفة النهائية للدواجن والبيض لأنها تمثل ما بين 70% إلى 75% من التكلفة .

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

تتراوح الدواجن من 35 ل 38 جنيه للدواجن البيضاء ، ويتراوح سعر كيلو البانية من 70 ل 80 جنيهًا ، ويصل جوز السمان إلى 45 جنيها  وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها.

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ، أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا

أسعار الدواجن بالأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 36 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 41 جنيها ، أما أسعار الفراخ الساسو 50 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 55 جنيها ، بينما تصل أسعار الفراخ البلدي 54 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 61 جنيها ، أما أسعار الدواجن الأمهات 31 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 37 جنيها.

سعر أجنحة بين 40- 45 جنيهًا للكيلو ، وسعر الكبد والقوانص للكيلو بين 60- 70 جنيهًا.د ، أما سعر البانيه يبدأ من 110 جنيه.

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم 3.75 جنيه ، وسعر الكتكوت الساسو اليوم 3.75 جنيه ، أما سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات

اسعار الدواجن الدواجن منافذ الزراعة الزراعة ارتفاع أسعار الأعلاف

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