ضبط 840 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 840 عبوة عصير، من بينهم 440 عبوة عصير مانجو مجهول المصدر وغير مدون عليهم أية بيانات، و400 عبوة عصير تنوعوا بين كوكتيل وبرتقال، مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 840 عبوة عصير، من بينهم 430 عبوة عصير مانجو مجهول المصدر وغير مدون عليهم أية بيانات، و410 عبوة عصير تنوعوا بين كوكتيل وبرتقال، مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

وأكد "إبراهيم" ، أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.