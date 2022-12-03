ضبط 432 زجاجة زيت طعام مُنتهية الصلاحية في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 432 زجاجة زيت طعام من بينهم 232 زجاجة زيت مجهول المصدر، و200 زجاجة مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

فقد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 432 زجاجة زيت طعام من بينهم 232 زجاجة زيت مجهول المصدر، و200 زجاجة مُنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.