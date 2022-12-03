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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غير مأهول بالسكان.. عُقب سيجارة يُشعِل النيران بحوش منزل في سوهاج

صدى البلد

شهدت دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق بحوش مُلحق بمنزل غير مأهول بالسكان؛ إثر إلقاء عُقب سيجارة مُشتعِل، دون حدوث أيةإصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا يفيد نشوب حريق بحوش مُلحق بمنزل دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق في حوش مُلحق بمنزل دائرة المركز، غير مأهول بالسكان، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المدعو (أحمد ا ع- 46 سنة- حلاق- ويقيم بذات الناحية- جار ملاصق للمنزل)، أفاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا أن المنزل المشار إليه ملك المدعو (حمادة ا- ويقيم بمحافظة القاهرة)، وخالي من السكان منذ أكثر من 15 عامًا، وأرجع سبب الحريق إلى إلقاء أحد المارة عُقب سيجارة مُشتعِل.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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