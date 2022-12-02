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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة .. غدا

صدى البلد

تحتفل جامعة سوهاج غداً السبت الموافق ٣ ديسمبر باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات "قاعة قناة السويس بمقر الجامعة الجديدة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً. صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

أوضح عبد الخالق أن الهدف من الاحتفالية هو دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى المجتمع بضرورة إدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، وإبراز الإنجازات التي يحققها ذوي الإعاقة في جميع المجالات كي تكون دافع معنوي لغيرهم، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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جامعة سوهاج

وأكد رئيس الجامعة على أن الإحتفالية  تهدف ايضاً إلى توفير الدعم النفسي والمعنوي لهذه الفئات، وتطوير ونمو مجتمعاتهم، ليكونوا على معرفة تامة بمفهوم الإعاقة وجميع القضايا الخاصة بهم.

وذلك إلى جانب الإعتراف بحقوق ذوي الإعاقة في جميع المجالات ودمجهم في المجتمع بما يتماشى مع قدراتهم، وذلك دعماً لتوجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً  للاتفاقيات والمواثيق الدولية للدستور المصري، و إتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة المصرية.

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