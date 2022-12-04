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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كردستان تقف عائقا أمام العراق في تنفيذ خطتها لزيادة إنتاج النفط

صدى البلد

عدة عقبات تواجه العراق لتنفيذ خطتها في زيادة إنتاج النفط، لاسيما بعد حرب التقدم التي تخوضها العراق في الفترة الحالية، وأبرز تلك العقبات “ التهريب” ، ويحدث ذلك من خلال مصاف نفطية غير رسمية لتكرير البترول.

وأشار خبراء و مسئولون أن تلك المصاف النفطية منتشرة في إقليم كردستان شمال العراق، والتي تتلقي نحو مليون برميل يوميا بشكل غير رسمي، مما يشير الي التخوف من عدم الوصول إلي الهدف المراد تحقيقه من قبل أعضاء المنظمة.

وبالرغم من الإجتماعات المتعددة للمنظمة الدولية “أوبك”، إلا أن هذه العقبات لم تناقش بشكل واسع ومفصل لحل تلك الأزمة، التي تقف حائلا بين أهداف المنظمة.

وتنافت تقارير الخبراء مع تصريحات حيان عبد الغني وزير النفط العراقي، والذي ذكر أن الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ملتزمون بمعدلات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء بالمنظمة في مؤتمر عبر الهاتف.

وأضاف عبد الغني إن الاجتماع الوزاري لأعضاء “أوبك” الذي عقد شدد على حرص الدول  على الحفاظ على استقرار أسواق النفط وتحقيق التوازن المطلوب، و تضمن الإجتماع مناقشة تطورات السوق النفطية العالمية ومراجعتها.

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