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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه القاهرة تشارك فى اليوم العالمي للتطوع للتوعية بترشيد الاستهلاك

خلال وشة التوعية
خلال وشة التوعية

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، على أهمية استمرار التعاون والمشاركة مع مؤسسات الدولة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وتعزيز الممارسات الايجابية في استخدامها، مشيرا إلى مشاركة الشركة فى فعاليات اليوم العالمى للتطوع بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وقامت إدارتى التوعية والمشاركة المجتمعية، بتقديم عرض يتضمن اهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية وخطورة السلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب.

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وأضاف أنه تم عرض الجهود التي تبذلها الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وآمن، مطابق للمواصفات ومعايير الجودة العالمية.

وعلي هامش فعاليات الملتقي، استعرضت الشركة الخدمات التى تقدمها عبر مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتنقلة والإلكترونية وعرض الكتيبات ودليل استخدام وترشيد المياه، وأدوات السباكة والمطبوعات  التي تحث على ترشيد المياه.

يذكر أن الملتقى يقام بشكل دوري كل عام، تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع ويضم الملتقى أكثر من 300 مشارك ، ويهدف الملتقى الدوري ما بين الجهات المشاركة بالخدمات المجتمعية والتطوعية دعماً لبناء الثقافة اللازمة بالعمل التطوعي ، وتوضيح محفزات الأعمال التطوعية لأهمية المشاركة المجتمعية.

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