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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية: إزالة 19 حالة تعدٍ وتحرير 3 آلاف محضر تبوير

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

واصلت مديرية الزراعة في محافظة المنوفية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية والأمنية، شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية ( 14 قيراط و15 سهم ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجارى.

وتنوعت الإزالات ما بين 12 حالة بمركز قويسنا بنواحي (منشأة أم خنان ، كفر بنى غريان، كفور الرمل) بمساحة (11 قيراط و 16 سهم)، وحالتين بمركز شبين الكوم بنواحي (ميت عافية ، شنوان ، طنبدى) بمساحة (قيراط و11 سهم) ، وحالتين بكفر الطرانية بأشمون و طوخ طنبشا ببركة السبع، وحالتين بسبك الضحاك بمركز الباجور .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 3589 محضر تبوير على مساحة (527 فدان و10 قيراط) خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الآن.

وتم إعادة زراعة 727 حالة تم تبويرها على مساحة (75 فدان و7 قيراط) كما تم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية ، فضلا عن تحرير محضر تقسيم بمركز بركة السبع على مساحة (2 قيراط) .

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من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.

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