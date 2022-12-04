يحيى خليل يختتم حفلاته في 2022 بالأوبرا

يختتم الموسيقار العالمى يحيى خليل، حفلاته لعام 2022 فى الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا، حيث أعد برنامجا فنيا مميزا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عدد من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبد الوهاب ، بليغ حمدي ، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

وأكد المايسترو يحيى خليل، إنه فور انتهائه من ارتباطاته الفنية بمصر يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حفلاته هناك، وذلك بعد أن أنهى جولة فنية قدم خلالها سلسلة حفلات أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام كما شارك بحفل فى حديقة شيكاغو هامبولدت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي لموسيقى العالم وهو المهرجان الذى تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذى جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية فى اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ، كما يعد اول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى الى جانب اسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل .