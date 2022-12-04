737 طن أرز.. الداخلية تضبط 1806 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط 1806 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 2 قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 22,700 طن أرز أبيض "عينى"، و90 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت 715,291 طن أرز شعير "عينى"، وضبط 4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (29,715 طن " سكر – مكرونة – عدس – فاصوليا – فول" – 6,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 1200 لتر خل طعام )، وكذا ضبط (506) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (20,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 21,788 طن "مكرونة – سكر - ملح – زيت طعام - أعلاف" – 88800 عبوة بسكويت – 3150 قطعة "شمعة فلتر – شمبر نظارة" – 8382 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (905) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى"- قضية تجمع بطاقات ذكية – 216 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 223 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 450 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (22,750 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,500 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 348 بطاقة تموينية ذكية ) ، وكذا ضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (900 كيلو جرام "سكر تموينى" – 46000 لتر مواد بترولية – 720 لتر زيت تموينى).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (886,394 طن "مستندى – عينى") أبرزها (21,450 طن دقيق بلدى "مستندى" – 1,500 طن دقيق بلدى "عينى" - 26,750 طن دقيق أبيض "عينى"– 900 كيلو جرام "سكر تموينى" - 22,700 طن أرز أبيض "عينى" - 715,291 طن أرز شعير "عينى" - 51,503 طن "مكرونة – سكر - ملح – زيت طعام – أعلاف – عدس – فصوليا - فول" – 88800 عبوة بسكويت – 1200 لتر خل طعام – 46000 لتر مواد بترولية – 348 بطاقة تموينية ذكية – 720 لتر زيت تموينى - 3150 قطعة "شمعة فلتر – شمبر نظارة" – 8382 عبوة سجائر) .

كان أبرزها ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (11,988 طن "زيت طعام – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك مخبز سياحى بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (10,750 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (17,165 طن "مكرونة – عدس – فاصوليا" – 6,250 طن "دقيق أبيض عينى" – 15 طن "أرز أبيض" – 1200 لتر "خل") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (46000 لتر مواد بترولية "بنزين") قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (90) قضية بمضبوطات بلغت (715,291 طن "أرز شعير").

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (4,450 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (3,300 طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (20) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8442 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.