القوات المسلحة العراقية تعلن السيطرة على "الخط الصفري" مع تركيا وإيران

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن قوات حرس الحدود العراقية "مسكت الخط الصفري مع تركيا وإيران، لمنع أي اعتداء على سيادة العراق".

وقال رسول في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أكد أنه يجب مسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا من قبل قوات حرس الحدود، وعلى إثر هذا التوجيه تم على الفور مسك هذه الحدود من قبل قوات حرس الحدود".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمر بتعزيز إمكانيات تلك القيادة بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد".

وتابع أن "العراق لا يقبل بأن تُستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة، خاصة أن العراق يمتلك علاقات طيبة مع كل دول الجوار، ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار".

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أننا "نؤكد على سيادة العراق واحترامها، كما أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بأن تكون الأولوية لقيادة الدفاع الجوي لمنع اختراق الأجواء العراقية".

وأعلنت الحكومة العراقية، في وقت سابق، عن وضع خطة نشر وحدات عسكرية على الحدود العراقية مع إيران وتركيا، مشيرة إلى التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في إقليم كردستان، في خطوة تأتي بالتزامن مع التصعيد الإيراني من جهة والتركي من جهة أخرى باستهداف الأحزاب المعارضة لهما، والتي تمتلك قواعد في الإقليم.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد نددت بالهجمات الإيرانية والتركية المتكررة على إقليم كردستان، معتبرة أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية، وتمثل خرقًا لسيادة البلاد.

وكثفت إيران مؤخرًا قصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة على بعض المناطق في إقليم كردستان العراق، حيث تتمركز أحزاب وتنظيمات كردية إيرانية معارضة، وتتهم طهران الأحزاب المعارضة "بدفع الناشطين الإيرانيين إلى استمرار التحشيد ضد الحكومة"، كما كثفت تركيا قصفها لمواقع حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في إقليم كردستان العراق أيضا.