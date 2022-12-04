لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

ربما فقد الجنيه المصري قيمته أمام الدولار في الآونة الأخيرة خاصة بعد التعويم الأخير وارتفاع سعر الدولار بشكل متزايد يوميًا.

ولكن ظهرت مفاجأة جديدة مؤخرًا في سعر الجنيه بـ الدولار على موقع Etsy أحد المواقع الأمريكية الشهيرة لبيع العملات وتداول الأشياء النادرة والمستعملة.

وقام أحد المستخدمين بعرض جنيه مصري يحمل صورة الملك الفرعوني «توت عنك آمون» مقابل 10 دولارات أمريكية، وهو ما لاقى رواجًا بين زوار الموقع.

ويمتلك المستخدم ويدعى «توم آدم» متجرًا للملابس على إتسي، وقام بعرض 2 من الجنيهات المصرية الواحد مقابل 9.99 دولارًا لجذب الزبائن من محبي العملات.

وكتب آدم على صورة الجنيه: "عملة مصرية قديمة ترجع إلى ما بين عامي 2007-2020، وتحمل صورة الفرعون توت عنخ آمون".

وأثار الإعلان اهتمام 7 مشترين منذ عرضه، ومازال العدد في تزايد حتى الآن.

أسعار أخرى للجنيه المصري بالدولار

وفي منشورات لمستخدمين آخرين، ظهر الجنيه المصري معروضًا للبيع مقابل 6 و7 دولارات وتضمن عدد كبير من المشترين تخطى الـ15 و20 شخص، ويبدو أن العديد من سكان العالم يبحثون عن شرائه.

وكتب مستخدم آخر في وصف الجنيه المعروض بتاريخ 2005-2019: "عملة الجنيه المصري قبل تدويرها من 2005 إلى 2019 ولكن في حالة جيدة، تحتوي هذه العملة على صورة لقناع توت عنخ آمون الذهبي محاط بتصميمات زخرفية".