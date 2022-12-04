رمز ديني يهودي.. شاهد| الرئيس الإسرائيلي يقدم هدية إلى العاهل البحريني

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق اسحاق هرتسوج، قدم هدية خاصة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فور وصوله إلى المنامة في زيارة رسمية.

ووصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين؛ في أول زيارة رسمية، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات أيضا.

وأكدت القناة العبرية السابعة، أن الرئيس الإسرائيلي أهدى العاهل البحريني "مزوزاه من الفضة"، وهي إحدى الرموز الدينية اليهودية، وذلك فور عقد لقائهما الأول في العاصمة المنامة، حيث يزورها لعدة أيام، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأكدت القناة أن الرئيسين ناقشا أهمية العلاقات الثنائية، وضرورة توسيع التعاون بين البلدين، حيث تحدث هرتسوج باللغة العربية للعاهل البحريني، معربا عن شكره للترحيب به في مملكة البحرين كأول رئيس إسرائيل يزور المملكة.

ومن جانبه، رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة هرتسوج لبلاده، مشيرا إلى أن تلك الزيارة ستلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين الدولتين، وستعمل على تعزيز السلام والتنمية المستدامة في المنطقة وفي العالم.

وجدير بالذكر أن كلمة "مزوزاه" بالعربية تعني "عضادة الباب"، وهي تميمة أو رقية تعلق على أبواب الأسر اليهودية من الخارج، على أن يقوم الشخص اليهودي قبل الدخول من الباب بلمس الـ "مزوزاه" وربما تقبيلها.

وإلى ذلك، سيتوجه هرتسوج من البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة غداً، حيث سيلتقي محمد بن زايد، وسيشارك في مؤتمر الفضاء الدولي الذي سيعقد في الإمارات.

وقال الرئيس الإسرائيلي قبل ساعات "صباح هذا اليوم، وأنا في طريقي إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إسرائيلي لمملكة البحرين، سأفكر في التحول الدراماتيكي الذي مر به الشرق الأوسط المتجدد نتيجة القرار الشجاع الذي اتخذته مملكة البحرين ببناء علاقات صداقة مع إسرائيل".

قال هرتسوج إن الرحلة هي "في الغالب رسالة سلام في المنطقة"، وأضاف "خطوة تاريخية أخرى في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم، على أمل أن تتمكن المزيد والمزيد من الدول من الانضمام إلى دائرة السلام معنا".

