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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تنقذ طفلتها من انياب كلب مفترس

في الوقت المناسب.. سيدة تنقذ طفلتها من أنياب كلب مفترس

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو لسيدة أنقذت طفلتها بعدما كادت أن تفقد ساقها بعد هجوم  كلب  مفترس عليها عقب خروجها من المنزل في الصباح في إتجاهها إلى المدرسة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، لسيدة أمريكية أنقذت طفلتها من مخالب كلب مفترس قام بمهاجمتها في الساعات المبكرة من الصباح أمام منزلها . 

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أشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو أوضح أن الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات، خرجت من المنزل في الصباح متوجهه إلى مدرستها و لكن ظهر في الفيديو كلب مفترس إنقض على ساق الطفلة و كاد أن يقطعها . 


و بحسب ما ورد في الصحيفة، فغن الأم ظهرت في الةقت المناسب، و قامت بشد رقبة الكلب بشجاعة و قوة أبهرت كل الذين شاهدوا المقطع و قامت بدفعه بعيدا عن طفلتها و تأكدت من سلامتها عقب تخليصها من الكلب . 
جدير بالذكر ان ءمقطع الفيديو الذي قامت فيه الأم الشجاعة بتخليص إبنتها من الكلب نال نسبة مشاهدة كبيرة للغاية، و أثنى رواد تويتر عل الأم و شجاعتها ، و طالبوا المسئولين تأمين الشوارع من الكلاب الشرسة و حماية الاطفال منها .

الولايات المتحدة الامريكية مقطع فيديو كلب مفترس

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