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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلب يقتحم ملعب مباراة الإسماعيلي وسموحة ويتسبب في إيقاف اللقاء.. فيديو

كلب يقتحم مباراة
كلب يقتحم مباراة الإسماعيلي وسموحة

اقتحم "كلب" مباراة الإسماعيلي وسموحة، التي تقام على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتوقفت مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، بسبب اقتحام "كلب" ملعب اللقاء.


وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد فوزي
خط الدفاع : محمد دسوقي – محمد هاشم -  باهر المحمدي – كريم عرفات.
خط الوسط:  محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدي – صالح جمعة.
خط الهجوم : أحمد مدبولي – باسم مرسي.
ويحتل فريق سموحة المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتان، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز السادس عشر.

الاسماعيلي الإسماعيلى وسموحة الدوري سموحة الدوري المصري

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