عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المصريين الأفارقة" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات زراعية لتوفير معلومات دقيقة عن القطاع

يسري الشرقاوي رئيس
يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

طالب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات زراعية محدثة ومرنة «بنك معرفي زراعي مصري»، يقوم بها البنك الزراعي وضمن المسئولية المجتمعية له. 

وأوضح الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان تلك القاعدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالنشاط الزراعي من حيث حجم الأراضي والمزارعين وحجم الإنتاج وكذلك تكلفة الإنتاج الزراعي، بما يساهم في وجود رقم حقيقي عن حجم هذا النشاط. 
 

txt

هل تنخفض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة؟.. الزراعة تجيب

txt

جمعية رجال الأعمال تعدّد تحديات ومعوقات الاستثمار وتوصيات عوامل الجذب

وأشار الشرقاوي إلى ضرورة قيام البنك بالاطلاع  والاستفادة من تجارب الدول التي خطت خطوات ايجابية في عمليات التمويل الزراعي مثل تونس والمغرب. 

ولفت إلى أن التعاون المصرفي للبنك مع القطاع الزراعي يجب أن يخدم هدفين مهمين هما رقم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وفي رقم الصادر المصري الاجمالي. 

وأكد الشرقاوي أهمية العمل على تمويل مشروعات الـ start up، وكذلك تمويل القطاعات المساندة للنشاط الزراعي مثل القطاعات اللوجيستية محطات التعبئة والتغليف ومحطات التصدير ومحطات الري.

المصريين الأفارقة بنك معرفة زراعى قاعدة بيانات زراعية محطات الرى تمويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي واليورو.. تفاصيل

بشرى سارة .. بي إن سبورتس تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

توقعات مخيفة.. ماذا قال الخبراء عن اقتراب جرام الذهب من 2000 جنيه

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند قراءة سورة الواقعة بعد العصر؟.. 7 عجائب ينبغي اغتنامها

بسبب الأهلي.. شكوى ضد رئيس نادي الزمالك أمام لجنة الحكام

بعد عرقلة المفاوضات مع روسيا.. الغرب يتخلي عن زيلينسكي

حماس.. لجنة المسابقات: جماهير الزمالك لن تعاقب رغم تكسير مدرجات برج العرب

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين الراغبين

بسبب روسيا .. إخفاق تاريخي في أمريكا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. مي عمر تثير الجدل بظهور جريء| شاهد

وفاة مفيد فوزي..احترس هذه أسباب الإصابة بمرضه

بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

مكافحة عمليات التهريب والتسلل في التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب 2

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ