"المصريين الأفارقة" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات زراعية لتوفير معلومات دقيقة عن القطاع

طالب الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات زراعية محدثة ومرنة «بنك معرفي زراعي مصري»، يقوم بها البنك الزراعي وضمن المسئولية المجتمعية له.

وأوضح الشرقاوي خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان تلك القاعدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالنشاط الزراعي من حيث حجم الأراضي والمزارعين وحجم الإنتاج وكذلك تكلفة الإنتاج الزراعي، بما يساهم في وجود رقم حقيقي عن حجم هذا النشاط.



وأشار الشرقاوي إلى ضرورة قيام البنك بالاطلاع والاستفادة من تجارب الدول التي خطت خطوات ايجابية في عمليات التمويل الزراعي مثل تونس والمغرب.

ولفت إلى أن التعاون المصرفي للبنك مع القطاع الزراعي يجب أن يخدم هدفين مهمين هما رقم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وفي رقم الصادر المصري الاجمالي.

وأكد الشرقاوي أهمية العمل على تمويل مشروعات الـ start up، وكذلك تمويل القطاعات المساندة للنشاط الزراعي مثل القطاعات اللوجيستية محطات التعبئة والتغليف ومحطات التصدير ومحطات الري.