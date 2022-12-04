شوبير ينعي مفيد فوزي بكلمات موثرة

نعى الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي الراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد شوبير :" أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة الكاتب الصحفي والإعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي.. خالص العزاء لأهله ومحبيه ".

توفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

و كان قد أعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.