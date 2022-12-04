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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي يكشف حقيقة اعتزال اللعب الدولي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري، حقيقة اعتزاله اللعب دوليا.

وكانت إذاعة "ديوان إف إم” التونسية، أكدت أن 4 لاعبين من منتخب تونس قرروا اعتزال اللعب دوليا عقب المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وهم علي معلول نجم الأهلي، وفرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل الحالي، ووهبي الخزري ويوسف المساكني.

وقال فرجاني ساسي في تصريح لإذاعة"موزاييك" التونسية"، أن أنباء اعتزاله اللعب دوليا ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أنه لا يزال على ذمة المنتخب التونسي.

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العال 2022، أحرزه وهبي الخزري في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وسجل أنطوان جريزمان هدفًا لـ فرنسا في الدقيقة 98 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وودع مننتخب تونس بطولة كأس العالم 2022 رغم الفوز على الديوك، بينما تأهل منتخب فرنسا كمتصدرا للمجموعة الرابعة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة:

 

فرنسا : 6 نقاط

أستراليا : 6 نقاط

تونس : 4 نقاط

الدنمارك نقطة

فرجاني ساسي ساسي معلول كأس العالم الزمالك

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