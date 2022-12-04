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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة ناعية مفيد فوزي: قيمة وقامة لن تتكرر

مفيد فوزي
مفيد فوزي

نعت الفنانة درة، الراحل مفيد فوزي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغردت درة: “وداعا #مفيد_فوزي سأظل دائما أشاهد حواراته الممتعة مع نجوم الزمن الجميل لإنه قيمة وقامة لن تتكرر في الصحافة والإعلام. الله يرحمه ويصبر ابنته حنان ومحبيه”.


وتوفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

 

وكان تعرض مفيد فوزى إلى أزمة صحية شديدة  بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

 

و كان قد أعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاص

 

 

مفيد فوزي درة الإعلامى مفيد فوزى

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