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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافتة.. مي عمر تثير الجدل بظهور جريء| شاهد

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. بإطلالة لافتة.

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وتألقت مي عمر، مرتدية شراب طويل باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة طويلة وأنيقة باللون الأسود ذا نقوشات بسيطة لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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