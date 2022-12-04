تصدر الترتيب.. اتحاد الكاراتيه: منتخب مصر يحصد 32 ميدالية متنوعة ببطولة إفريقيا

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته بالنتائج المميزة لمنتخب مصر المشارك في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار التي تستضيفها مدينة ديربان بجنوب إفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر المقبل.

وجاءت مصر في صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 32 ميدالية متنوعة بواقع 19 ميدالية ذهبية و 5 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية .

وأكد الدهراوي أن مصر تواصل ريادتها على الصعيد الدولي والإفريقي في لعبة الكاراتيه بدليل انتزاع اللاعبين للصدارة.

وأضاف أن مجلس الإدارة دائما ما يكون حريصا على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين والأجهزة الفنية وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل التركيز في البطولات الدولية التي يشاركون فيها ودائما ما تؤتي تلك النظرية بثمارها.

وأوضح أن إنجازات الكاراتيه مازالت متواصلة وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبين وحرصه على مؤازرتهم قبل خوض أي غمار دولي.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن إنجازات الاتحاد لن تتوقف عند ذلك فحسب لكنها سوف تتواصل نظرا لأن هناك دراسة يتم تنفيذها داخل جدران الاتحاد بعدم التفريط في أي بطولة والاستمرار في رفع العلم المصري على منصات التتويج.