تخطى تيري هنري.. جيرو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا |فيديو

افتتح أوليفيه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ، أهداف مباراة الديوك أمام بولندا في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الثمامة في قطر، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وفي الدقيقة 44 وقبل نهاية الشوط الأول كلل جيرو مجهود زملائه وسجل الهدف الأول وذلك بعدما استلم تمريرة رائعة من مبابي ومن ثم سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام داخل الشباك.

ويعد هذا الهدف رقم 52 لجيرو مع منتخب فرنسا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، ويتخطى تيري هنري هداف منتخب الديوك السابق .

كان تشيزني، حارس منتخب بولندا قد منع أكثر من فرصة محققة لمنتخب فرنسا وظل صامدا حتى جاءت الدقيقة 44 التي قص فيها جيرو شريط الأهداف.