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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدافع فرنسا يخالف لوائح فيفا أمام بولندا بكأس العالم.. صور

جول كوندي
جول كوندي

تواجد جول كوندي مدافع منتخب فرنسا الاول لكرة القدم وفريق برشلونة الاسباني، أساسيًا في مباراة بولندا والتي تأتي ضمن حسابات دور الـ16 بكأس العالم فيفا قطر 2022.

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وظهر جول كوندي وهو يرتدي "سلسلة ذهبية" حول رقبته وهو أمر يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقًا للمادة رقم (4) من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" :"يجب على اللاعب عدم استخدام معدات أو ارتداء أي شيء يشكل خطورة".

"لا يسمح بكل المجوهرات (السلاسل والخواتم والأساور والأقراط والربطات الجلدية والمطاطية ..)، ويجب خلعه، كما لا يجوز استعمال شريط لاخفائها".

ويوضح نص القانون، أن الحكم عليه تفقد اللاعبين قبل انطلاق المباراة والبدلاء قبل دخولهم إلى ميدان اللعب، وإذا ارتدى اللاعب أو استخدم معدات أو مجوهرات غير مصرح بها أو تشكل خطورة فإنه يجب على الحكم أن يأمر اللاعب بـ"إزالتها".

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وبعد 42 دقيقة من زمن أحداث المباراة طالب حكم المباراة من مدافع منتخب فرنسا كوندي بإزالة السلسلة.

وكان منتخب فرنسا تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد (6 نقاط) بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا، في المقابل جاء المنتخب البولندي ثانيًا في المجموعة الثالثة برصيد (4 نقاط).

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جول كوندي منتخب فرنسا برشلونة بولندا كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

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