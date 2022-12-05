عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية على الفيس بوك

حبس
حبس

 أمرت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية وأجهزة gbs عبر الفيس بوك.

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

كان عارف اني بخونه.. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في بولاق الدكرور

وكانت أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية - وأجهزة gbs ، من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم استهدافه وضبطه وبحوزته 155 كاميرا لاسلكية و305 أجهزة gbs ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

فيس بوك

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج السلع والمنتجات بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كاميرات مراقبة جهات التحقيق أجهزة gbs وزارة الداخلية أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق المتهم بقتل شاب للاستيلاء على 150 ألف جنيه للمفتي

المشدد 5 سنوات لمزور رخصة سيارة ملاكى فى مدينة نصر

29 ديسمبر.. الحكم على الدكتور مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان

بسبب خاتم ماس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران

محام يطالب الفنانة ليلى غفران بالتعويض بمليون جنيه في تهمة السب والقذف|تفاصيل

بسبب خاتم ألماس.. ليلى غفران أمام المحكمة اليوم

بيتعالج منذ 7 سنوات.. لماذا قتل موظف بشركة بترول والدته في عين شمس؟ |تفاصيل

المشدد 8 سنوات لعاطل تعدى على فتاة تحت تأثير الحشيش

ترشيحاتنا

بلينكن: أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل ودعم حل الدولتين

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني

ما أفضل دعاء بعد الوضوء؟.. بـ22 كلمة تفتح الجنة أبوابها الثمانية لك

ماذا أعد الله لعباده الصالحين؟.. علي جمعة: أعظم النعيم بهذه الآية

محمد أبوالعيش يناشد بتسهيل شروط مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ