حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية على الفيس بوك

أمرت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية وأجهزة gbs عبر الفيس بوك.

وكانت أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام مدير محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالترويج لبيع كاميرات مراقبة سرية لاسلكية - وأجهزة gbs ، من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته 155 كاميرا لاسلكية و305 أجهزة gbs ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

فيس بوك

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج السلع والمنتجات بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة .