نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

قال عبد الناصر سنجاب، المشرف على نقابة الصيادلة، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مهتم بحل المشاكل المتعلقة بمهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا يُعطي الحق للصيدلي بإعطاء الحُقن في الصيدليات بشروط معينة مثل حقن العضل وحقن تحت الجلد.

وأضاف "عبد الناصر سنجاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن وزارة الصحة ستقوم بإعداد تدريب للصيادلة في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهذا التدريب ليس متعلقًا بإعطاء الحقن فقط، ولكن حول كيفية التعامل مع أي أزمة طارئة قد تحدث حال وجود حساسية من بعض الحقن، مشيرًا إلى أن التدريب عبارة عن يوم واحد.

التدريب للحصول على تصريح لإعطاء الحقن



ولفت عبد الناصر سنجاب، المشرف على نقابة الصيادلة، إلى أن التدريب سيوفر تصريحا لمعاون الصيدلي بالحصول على شهادة إعطاء الحقن، مشيرًا إلى أن التدريب للحصول على تصريح لإعطاء الحقن، لا يعد مشكلة على وجه الإطلاق.